Мальцев — о 2-м месте в разделке: начинаю приходить к скоростям, которые хотел бы видеть

Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал своё выступление в мужской разделке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен занял второе место.

«В целом доволен тем, что показал сегодня на лыжне. Наконец приходит то состояние, которое должно прийти. У нас было очень много силовой работы, теперь немного сбавили, и я начинаю приходить к тем скоростям, которые хотелось бы от себя видеть. Старался разложиться максимально правильно и держать контроль над гонкой. Даже когда мне кричали, что я со старта проигрываю семь секунд и иду седьмым-восьмым, я не рвался, контролировал ситуацию и даже сдерживал себя. Всё-таки 15 км – не десятка. Плюс трасса тяжёлая, плюс холодно. Теперь в планах спринт и классическая разделка», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.