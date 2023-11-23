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Йоханнес Клебо: недостатка в соперниках на Кубке мира не будет

Йоханнес Клебо: недостатка в соперниках на Кубке мира не будет
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о конкуренции на Кубке мира в новом сезоне.

«Я уверен, что недостатка в соперниках не будет. Ийво Нисканен готов навязать борьбу. Мы видели это в Муонио на прошлых выходных, когда Нисканен стал победителем гонки на 10 км классикой. Вильям Порома, безусловно, конкурентоспособен. Он уже в прошлом сезоне продемонстрировал, что хочет бороться за подиум. Конечно, норвежские лыжники тоже настроены на борьбу. Мы все намерены стремиться к успеху», — приводит слова Клебо пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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