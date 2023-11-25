Эбба Андерссон выиграла разделку на первом этапе Кубка мира, в топ-6 ни одной норвежки

В Руке (Финляндия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, трёхкратная чемпионка мира шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла американка Рози Бреннен. Тройку призёров замкнула чемпионка мира — 2019, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года шведка Фрида Карлссон.

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