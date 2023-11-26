Нисканен — о поражении от Нюэнгета: очень удивлён, что этот парень пробежал так сильно

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, финский лыжник Ийво Нисканен поделился разочарованием в связи с тем, что он проиграл гонку с раздельным стартом в классическом стиле на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Руке (Финляндия).

Нисканен проиграл всего 2,9 секунды представителю Норвегии Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

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1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 23.31,7.

2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание 2,9 секунды.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +9,7.

«Очень обидно проигрывать. Думал, что предложу нашим болельщикам нечто большее, чем поражение. Это одна из моих худших гонок в Руке, я разочарован. И я был очень удивлён, что этот парень пробежал так сильно», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.