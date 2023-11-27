Харальд Амундсен возглавил общий зачёт Кубка мира сезона-2023/2024

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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен занял третье место в масс-старте на 20 км свободным стилем и возглавил общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди мужчин. Лыжник набрал 228 очков на первом этапе соревнований.

Второе место в общем зачёте занимает норвежец Пол Голберг (215 очков). На третьем месте располагается чешский спортсмен Михал Новак (209). Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо занимает четвёртое место. Он набрал 194 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 228.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 215.

3. Михал Новак (Чехия) – 209.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 194.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 190.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 183.

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 173.

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 166.

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 161.

10. Ришар Жув (Франция) — 160.