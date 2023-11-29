Канадский лыжник рассказал, как победил в Рыбинке в -19 и избежал отморожения пениса

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о ситуации с лыжником из Швеции Калле Хальфварссоном, который отморозил пенис во время масс‑старта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), а также поделился воспоминаниями о морозной гонке в Рыбинске.

«Это должно было случиться именно с Калле Хальфварссоном. Я прямо вижу картину, как норвежские таблоиды повторяют: «Хоть бы Калле, хоть бы Калле. Слава богу». Гонка в Финляндии действительно выглядела холодной, и очень обидно, что некоторые ребята не учатся на своих ошибках.

Помню, как в России, в Рыбинске, я выступил на коньковой гонке Кубка мира на 15 км и победил. В гонках свободным стилем мороз бьёт по области паха сильнее, чем в классике, поскольку ты раскрываешься для ветра при каждом отталкивании. Конечно, у спортсменов есть трусы с ветрозащитой. Обычно они прекрасно справляются со своей функцией. Но во время этой гонки в России было -18 или -19 градусов, дул ветер.

Знаете, что нужно делать в таких условиях? Берёте изоленту и заклеиваете ветрозащиту. Вот такой лайфхак. Если сделаете это и всё равно отморозите область паха, вам место в фильмах для взрослых. Значит, очевидно, у вас большой размер и изоленты не хватило. В остальных случаях всё должно быть в порядке. У меня двое детей благодаря трусам с ветрозащитой», — сказал Кершоу в эфире FasterSkier.