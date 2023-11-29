Иверсен — о выступлении на первом этапе КМ: стыдно так медленно бегать на старте сезона

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен остался недоволен своим выступлением на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Иверсен занял 24-е место в гонке на 10 км классическим стилем.

«Стыдно так медленно бегать на старте сезона в Кубке мира. А потом опять ехать на Кубок Норвегии. Скоро этап в Тронхейме, и, конечно, всегда приятно выступать в Норвегии, но нет смысла туда ехать, если ты настолько не в форме. И на «Тур де Ски» бессмысленно ехать, если на входишь в топ-20 на Кубке мира. Таким образом ты просто создаёшь препятствия для других лыжников команды», — приводит слова Иверсена VG.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Елливаре (Швеция) с 2 по 3 декабря.