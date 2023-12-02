Юлия Ступак снялась с полуфинала спринта на 2-м этапе КР после победы в четвертьфинале

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) снялась с полуфинального забега спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Тюмени.

После победы в четвертьфинальном забеге Ступак жестом показала, что далее не побежит, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Лыжница планировала так изначально, это связано с физической формой.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Женщины. Четвертьфинальная стадия. Забег 5

1. Юлия Ступак – 4.48,68.

2. Анна Королёва – отставание 0,08 секунды.

3. Ольга Сергеева +0,68.

Отметим, что в квалификации спринта Ступак заняла восьмое место.