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Юлия Ступак снялась с полуфинала спринта на 2-м этапе КР после победы в четвертьфинале

Юлия Ступак снялась с полуфинала спринта на 2-м этапе КР после победы в четвертьфинале
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) снялась с полуфинального забега спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Тюмени.

После победы в четвертьфинальном забеге Ступак жестом показала, что далее не побежит, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Лыжница планировала так изначально, это связано с физической формой.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Женщины. Четвертьфинальная стадия. Забег 5

1. Юлия Ступак – 4.48,68.
2. Анна Королёва – отставание 0,08 секунды.
3. Ольга Сергеева +0,68.

Отметим, что в квалификации спринта Ступак заняла восьмое место.

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