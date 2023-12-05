Американская лыжница рассказала о регулярном употреблении алкоголя перед началом сезона

Американка Софи Локли, входящая в состав сборной США по лыжным гонкам, рассказала в интервью о том, что употребляет алкоголь каждые выходные с апреля по октябрь, прекращая это делать во время соревновательного сезона.

«Лыжи не стоят для меня того, чтобы сделать их моим приоритетом номер один — по крайней мере на данный момент. Если бы я полностью сосредоточилась на катании на лыжах, мне бы не хватило удовольствия. Может быть, я могла бы лучше тренироваться, но не думаю, что вечеринки делают меня хуже», — цитирует спортсменку Aftonbladet.

Напомним, на прошедшем в Елливаре этапе Кубка мира по лыжным гонкам Локли стала бронзовым призёром эстафеты 4 x 7,5 км в составе сборной США. Помимо Локли, в составе квартета были Джессика Диггинс, Рози Бреннан и Джулия Керн.