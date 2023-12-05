Прыгун с трамплина Штефан Крафт: прошу прощения у Макса Ферстаппена, я стану его фанатом

Трёхкратный чемпион мира австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт высказался о своих успехах на старте сезона, а также извинился перед пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за слова о потере интереса к Формуле-1 из-за несменяемого лидера. Крафт одержал четыре победы подряд на этапах Кубка мира сезона-2023/2024.

«Сейчас так много радостных моментов, это очень приятно. Большего и желать нельзя, всё просто чудесно.

Недавно я сказал, что Формула-1 меня не интересует, потому что Макс Ферстаппен всегда побеждает. Поэтому сейчас я выгляжу немного глупо. На самом деле мне очень нравится Формула-1. Прошу прощения у Макса, я стану его фанатом.

В прыжках с трамплина всё может очень быстро измениться. Я останусь скромным и буду отдавать все силы на соревнованиях. Сейчас уверенность есть. Надеюсь, она со мной останется», — приводит слова Крафта ORF Tirol.