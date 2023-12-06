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Чемпионка мира Астрид Эйре Слинн пропустит этап Кубка мира в Эстерсунде

Чемпионка мира Астрид Эйре Слинн пропустит этап Кубка мира в Эстерсунде
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Чемпионка мира 2023 года в эстафете, норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн не сможет принять участие в гонках на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция), сообщает NTB.

35-летняя спортсменка заболела во время прошлого этапа соревнований, прошедшего в Елливаре (Швеция), и продолжает восстанавливаться. Место Слинн в сборной Норвегии на третьем этапе Кубка мира займёт 24-летняя лыжница Юлие Бьервиг Дривнес, которая ранее одержала победу в гонке на 20 км свободным стилем на этапе Кубке Норвегии, который прошёл в минувшие выходные в Гало.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Эстерсунде пройдёт с 9 по 10 декабря. Ранее стало известно, что норвежец Йоханнес Клебо выступит на этом этапе после пропуска соревнований в Елливаре.

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