Чемпионка мира Астрид Эйре Слинн пропустит этап Кубка мира в Эстерсунде

Чемпионка мира 2023 года в эстафете, норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн не сможет принять участие в гонках на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция), сообщает NTB.

35-летняя спортсменка заболела во время прошлого этапа соревнований, прошедшего в Елливаре (Швеция), и продолжает восстанавливаться. Место Слинн в сборной Норвегии на третьем этапе Кубка мира займёт 24-летняя лыжница Юлие Бьервиг Дривнес, которая ранее одержала победу в гонке на 20 км свободным стилем на этапе Кубке Норвегии, который прошёл в минувшие выходные в Гало.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Эстерсунде пройдёт с 9 по 10 декабря. Ранее стало известно, что норвежец Йоханнес Клебо выступит на этом этапе после пропуска соревнований в Елливаре.