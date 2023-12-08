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Лыжница Прохорова: жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото

Лыжница Прохорова: жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото
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Мастер спорта по лыжным гонкам 31-летняя российская спортсменка Варвара Прохорова отреагировала на заявление генерального менеджера марафонской лыжной серии Ski Classics Дэвида Нильссона, который ранее сообщил, что фотография россиянки попала на сайт соревнований по ошибке и будет удалена.

«Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль. Красивое же фото. Я бы его тоже выложила», — сказала Прохорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Соревнования марафонской лыжной серии Ski Classics сезона-2023/2024 пройдут с 9 декабря 2023 года по 13 апреля 2024 года.

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