Ступак: Олимпиаду ничем не заменить. Это то чувство, которое нигде не сможешь испытать

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о важности Олимпийских игр для спортсменов. Российская спортсменка подчеркнула, что чувства, которые испытываешь, стоя на пьедестале почёта на Олимпиаде, ничем нельзя заменить.

«Олимпиаду ничем не заменить. А чем её можно заменить? Дело даже не в регалиях или финансовых моментах. Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Нигде. У меня длинный путь, мне 28 лет, а катаюсь с шести лет. И прекрасно понимаю, что эти чувства рождаются и умирают в один момент. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады», — приводит слова Ступак «РИА Новости Спорт».

Ранее Ступак объявила, что выступит на этапах Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Этапы пройдут 14 по 16 декабря и 20–24 декабря.

Напомним, ранее российских и белорусских спортсменов допустили на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.