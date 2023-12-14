Сергей Устюгов опубликовал фото с замёрзшей бородой

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов в своих соцсетях поделился новым фото с замёрзшей бородой.

«Всем привет! Замёрз. У меня вопрос: кто знает самые тёплые разминочные костюмы для катания на лыжах?» — написал Устюгов под фото.

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Напомним, ранее Сергей Устюгов сообщил, что не выступит на третьем и четвёртом этапах Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке. В нынешнем сезоне лыжник ещё не участвовал в гонках Кубка России.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке проходит с 14 по 16 декабря. Сегодня, 14 декабря, лыжники соревнуются на спринтерской дистанции. Следующий этап соревнований состоится 20-24 декабря.