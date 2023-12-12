Сергей Устюгов сообщил, что пропустит этапы Кубка России в Кирово-Чепецке

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что не примет участия в гонках третьего и четвёртого этапов Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке.

«Внимание-внимание, прошу вашего понимания. В Кирово-Чепецк я не поеду», — написал Устюгов на своей странице в социальных сетях.

Устюгов ещё не выступал на Кубке России в нынешнем сезоне. На всероссийских соревнованиях «Сыктывкарская лыжня – 2023» российский лыжник пришёл третьим в гонке на 15 км свободным стилем и девятым в забеге на 10 км классическим стилем.

Напомним, третий этап Кубка России в Кирово-Чепецке пройдёт с 14 по 16 декабря, четвёртый этап состоится 20–24 декабря.