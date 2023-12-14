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Победная серия Большунова на старте сезона-2023/2024 насчитывает уже семь гонок

Победная серия Большунова на старте сезона-2023/2024 насчитывает уже семь гонок
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов в седьмой раз подряд выиграл гонку на старте сезона-2023/2024 Альфа-Банк Кубка России.

Седьмая победа Большунова кряду пришлась на спринтерскую гонку в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка России, который стартовал в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.
Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.14,31.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) — отставание 2,13 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +2,64.

Большунов является безоговорочным лидером общего зачёта Кубка России. В его активе 347 очков. Ближайший преследователь Александра, Савелий Коростелёв, на данный момент набрал 226 баллов.

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