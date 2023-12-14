Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов упрочил отрыв от Коростелёва

В Кирово-Чепецке прошёл мужской спринт в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Данный результат позволил Большунову ещё значительнее увеличить отрыв (121 очко от Савелия Коростелёва) в общем зачёте КР.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в рейтинге.
Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Общий зачёт:
1. Александр Большунов – 347 очков.
2. Савелий Коростелёв – 226.
3. Артём Мальцев – 218.
4. Сергей Ардашев – 204.
5. Иван Горбунов – 192.
6. Илья Семиков – 182.
7. Алексей Червоткин – 171.
8. Илья Порошкин – 147.
9. Денис Спицов – 136.
10. Андрей Мельниченко – 130.
11. Иван Якимушкин – 113.