Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов упрочил отрыв от Коростелёва

В Кирово-Чепецке прошёл мужской спринт в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Данный результат позволил Большунову ещё значительнее увеличить отрыв (121 очко от Савелия Коростелёва) в общем зачёте КР.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Общий зачёт:

1. Александр Большунов – 347 очков.

2. Савелий Коростелёв – 226.

3. Артём Мальцев – 218.

4. Сергей Ардашев – 204.

5. Иван Горбунов – 192.

6. Илья Семиков – 182.

7. Алексей Червоткин – 171.

8. Илья Порошкин – 147.

9. Денис Спицов – 136.

10. Андрей Мельниченко – 130.

11. Иван Якимушкин – 113.