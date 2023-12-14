Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов упрочил отрыв от Коростелёва

Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов упрочил отрыв от Коростелёва
Аудио-версия:
Комментарии

В Кирово-Чепецке прошёл мужской спринт в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Данный результат позволил Большунову ещё значительнее увеличить отрыв (121 очко от Савелия Коростелёва) в общем зачёте КР.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Общий зачёт:

1. Александр Большунов – 347 очков.
2. Савелий Коростелёв – 226.
3. Артём Мальцев – 218.
4. Сергей Ардашев – 204.
5. Иван Горбунов – 192.
6. Илья Семиков – 182.
7. Алексей Червоткин – 171.
8. Илья Порошкин – 147.
9. Денис Спицов – 136.
10. Андрей Мельниченко – 130.
11. Иван Якимушкин – 113.

Материалы по теме
Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!
Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android