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Йохауг: очень соблазняет перспектива снова выступать на соревнованиях. Скоро приму решение

Йохауг: очень соблазняет перспектива снова выступать на соревнованиях. Скоро приму решение
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, звёздная норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о возможном возвращении на соревнования, а также призналась, что скучает по гонкам.

«Я скучаю по тому времени, когда выступала. Сама не знаю, вернусь ли я на соревнования, но скоро придётся принять решение. Посмотрим, что произойдёт. Меня очень соблазняет перспектива снова выйти на трассу с лучшими лыжницами. Но для этого нужно провести необходимую подготовку, а это не произойдёт само собой», — приводит слова Йохауг Dagbadet.

Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022, при этом отметив, что она может выступить на чемпионате мира 2025 года, который состоится в норвежском Тронхейме.

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