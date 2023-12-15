Линн Сван стала лучшей в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла квалификация женского спринта свободным стилем. Лучшей в прологе стала шведская лыжница Линн Сван. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.09,94.
Второе место по итогам квалификации заняла финская лыжница Ясми Йоэнсуу, уступившая лидеру 1,11 секунды. Третьей в прологе спринта стала представительница Германии Виктория Карль.
Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап, Тронхейм.
Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины. Квалификация
1. Линн Сван (Швеция) — 3.09,94.
2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 1,11 секунды.
3. Виктория Карль (Германия) +2,01.
4. Мария Харц Меллинг (Норвегия) +2,66.
5. Джулия Керн (США) +3,77.