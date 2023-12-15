Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошёл мужской спринт свободным стилем. Лучшим в финальном забеге стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.39,3.

Вторым в финале спринта стал французский лыжник Люка Шанава, уступивший лидеру 0,8 секунды. Третье место занял представитель Норвегии Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.

Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,3.

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,8 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,5.

5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +3,3.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,4.