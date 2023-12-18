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Дённестад представился Хальфварссону после слов про ноунейма

Дённестад представился Хальфварссону после слов про ноунейма
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Норвежский лыжник Хенрик Дённестад отреагировал на слова Калле Хальфварссона о «ноунейме», из-за которого швед остался за пределами призовой тройки в гонке на 10 км классикой на четвёртом этапе Кубка мира в норвежском городе Тронхейм.

Во время интервью Хальфварссона норвежец услышал слова шведского спортсмена и подошёл к нему.

Фото: Кадр из трансляции TV2

«Хенрик Дённестад», — представился лыжник в эфире норвежского телеканала TV2. После этого спортсмены, улыбаясь, пожали друг другу руки.

Напомним, Дённестад занял третье место в гонке, вытеснив с подиума Хальфварссона. Победу в разделке одержал Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию с результатом 24.43,1. На втором месте соотечественник Клебо и Дённестада норвежец Пол Голберг.

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