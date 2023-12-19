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Вяльбе — о желании Фалеевой выступить на Олимпиаде: мне очень жаль, что у неё такие мысли

Вяльбе — о желании Фалеевой выступить на Олимпиаде: мне очень жаль, что у неё такие мысли
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала российскую лыжницу Анастасию Фалееву за желание выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, без флага и гимна России.

«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меняя её слова, наверное, стали неожиданностью. К сожалению, я не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верю всему тому, что написано. Могут по-разному задавать вопросы», – приводит слова Вяльбе «Спорт день за днём».

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Ранее Фалеева заявила, что готова выступить на соревнованиях при данных условиях. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане (Италия) в 2026 году.

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