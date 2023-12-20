Большунов: в конце лыжи не держали, пришлось функционально работать. Очень тяжёлая гонка

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке.

«Сегодня сложно гонка далась. Даже по работе лыж. Работали хорошо, но в конце погода поменялась, подморозило, лыжи не держали, пришлось функционально работать. Очень тяжёлая гонка», — сказал Большунов после гонки.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.

10 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 25.22,7.

2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 13,0 секунды.

3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +14,9.