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Коростелёв: за Большуновым было тяжело работать

Коростелёв: за Большуновым было тяжело работать
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Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке. Спортсмен стал шестым на финише, уступив 30,7 секунды победителю соревнований Александру Большунову.

«Тяжёло давать интервью через 30 секунд после финиша. Пока не то состояние, которое можно назвать оптимальным. За Большуновым было тяжело работать, но и ему, кажется, пришлось сложно», — сказал Коростелёв после гонки.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
10 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 25.22,7.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 13,0 секунды.
3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +14,9.

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