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Общий зачёт Кубка России: Большунов оторвался от Коростелёва на более чем 150 очков

Общий зачёт Кубка России: Большунов оторвался от Коростелёва на более чем 150 очков
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В Кирово-Чепецке стартовал четвёртый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В его рамках прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле, её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в общем зачёте Кубка России после данной гонки.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Общий зачёт:

1. Александр Большунов – 467 очков.
2. Савелий Коростелёв – 308.
3. Сергей Ардашев – 300.
4. Алексей Червоткин – 286.
5. Илья Семиков – 262.
6. Иван Горбунов – 249.
7. Артём Мальцев – 241.
8. Илья Порошкин – 225.
9. Андрей Мельниченко –187.
10. Иван Якимушкин – 177.

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