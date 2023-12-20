Общий зачёт Кубка России: Большунов оторвался от Коростелёва на более чем 150 очков

В Кирово-Чепецке стартовал четвёртый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В его рамках прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле, её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в общем зачёте Кубка России после данной гонки.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Общий зачёт:

1. Александр Большунов – 467 очков.

2. Савелий Коростелёв – 308.

3. Сергей Ардашев – 300.

4. Алексей Червоткин – 286.

5. Илья Семиков – 262.

6. Иван Горбунов – 249.

7. Артём Мальцев – 241.

8. Илья Порошкин – 225.

9. Андрей Мельниченко –187.

10. Иван Якимушкин – 177.