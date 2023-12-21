Большунов уверенно лидирует в общем зачёте КР, Ардашев сместил Коростелёва со 2-го места

В Кирово-Чепецке прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в общем зачёте Кубка России после данной гонки. В частности, Савелий Коростелёв уступил Сергею Ардашеву вице-чемпионство в рейтинге.
Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Общий зачёт на 21 декабря:
1. Александр Большунов –517 очков.
2. (3) Сергей Ардашев – 344.
3. (2) Савелий Коростелёв – 340.
4. Алексей Червоткин – 301.
5. (7) Артём Мальцев – 271.
6. Иван Горбунов – 265.
7. Илья Семиков – 262.
8. Илья Порошкин – 247.
9. Андрей Мельниченко – 222.
10. Иван Якимушкин – 203.