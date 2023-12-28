«Это будет адская вечеринка». Терезе Йохауг решила выйти замуж во время «Тур де Ски»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг и её жених Нильс Якоб Хофф решили сыграть свадьбу в канун нового 2024 года в городе Рёрус (Норвегия). Примечательно, что торжество состоится в разгар лыжной многодневки «Тур де Ски», которая пройдёт с 30 декабря по 7 января.

«Это будет адская вечеринка. Будет торжество в деревенском стиле», — цитирует Йохауг VG.

Напомним, спортсменка завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022, а в мае 2023 года лыжница стала мамой. При этом Йохауг допустила возможность возвращения на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года в норвежском городе Тронхейм.