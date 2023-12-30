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Лыжница Егорова: наш спорт будет участвовать в международной жизни — куда он денется?

Лыжница Егорова: наш спорт будет участвовать в международной жизни — куда он денется?
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Шестикратная олимпийская чемпионка, российская лыжница Любовь Егорова высказалась о текущей изоляции российского спорта из-за ситуации на Украине.

«Конечно, наш спорт будет участвовать в международной жизни, куда он денется? Просто всем надоест эта неразбериха, люди признают свои ошибки, и всё вернётся на круги своя. Иностранным спортсменам, думаете, интересно без нас соревноваться? У них всегда была цель: обыграть советскую команду, потом — российскую. Сейчас у них какая цель? Её нет. Мы и сейчас можем с ними конкурировать, несмотря на «простой». Потому что на состязаниях внутри страны бьём рекорды мира и Европы.

Как раньше, уже не будет. Мир меняется, он разделился. Олимпиады, я думаю, никуда не денутся. А остальное как-то сложится — в условиях новой архитектуры. В любом случае людям лучше выяснять отношения на спортивных аренах, чем с помощью оружия», — приводит слова Егоровой «РБ Спорт».

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