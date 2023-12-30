«То аритмия, то давление». Вяльбе рассказала о состоянии Сергея Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете Сергея Устюгова.

«Я надеюсь, что он отойдёт от своих болячек. Он очень тяжело болел осенью простудой, долго, с антибиотиками, потом начал тренироваться, у него опять началась то аритмия, то давление… Они молодые люди и, чтобы потом, когда они уйдут из спорта, у них не было проблем со здоровьем, надо долечиться до конца. Болячки не проходят бесследно, тем более, когда ты начинаешь ещё пахать, как это делают ребята, девчонки. А Устюгова вы еще увидите на лыжне в этом году, не волнуйтесь» — сказала Вальбе в интервью для «Комсомольской правды».

Напомним, Устюгов ещё не выступал на этапах Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024. В своем телеграм-канале он писал, что интенсивность его тренировок слабая, и он не сможет составить конкуренцию своему главному сопернику Александру Большунову.

Отметим, что Большунов в этом сезоне одержал на Кубке России 12 побед подряд и сейчас находится в хорошей физической форме.