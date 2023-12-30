Люка Шанава высказался о победе в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Французский лыжник Люка Шанава, призёр и победитель этапов Кубка мира, высказался о своей победе в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия).

«Я очень рад разделить этот подиум с Жулем Шаппа! Это вносит какой-то совершенно уникальный смысл. Это действительно награда для всей команды. Отличное начало «Тур де Ски»», — приводит слова спортсмена издание Nordic Magazine.

Напомним, другой французский лыжник, Жуль Шаппа, стал в этой гонке вторым. Третье место занял американец Бен Огден.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал сегодня, 30 декабря, в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.