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Линн Сван: чувствовала, что пришло время одержать победу

Линн Сван: чувствовала, что пришло время одержать победу
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Шведская лыжница, победительница этапов Кубка мира, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Линн Сван высказалась о своей победе в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Спортсменка выиграла сегодня, 30 декабря, первую гонку уровня Кубка мира с 31 января 2021 года: с последнего триумфа Сван прошло 1063 дня.

«Я чувствовала, что пришло время одержать победу. Долго ли ждала этого момента? Очень долго! Казалось, что это продолжится, думала: «Когда же победа наступит? Когда же победа наступит?»

Но теперь число дней без побед снова равно нулю! Я всё делаю ради победы на соревнованиях, не думаю, что быть вторым, третьим или четвёртым — это здорово.

У меня те же цели, что были, когда я приехала на «Тур де Ски». И они очень высоки!» — приводит слова Сван Expressen.

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