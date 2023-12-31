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«Тур де Ски», первый этап: во сколько начнётся женская разделка на 10 км, где смотреть

«Тур де Ски», первый этап: во сколько начнётся женская разделка на 10 км, где смотреть
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Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Соревнования начнутся в 14:15 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
31 декабря 2023, воскресенье. 14:15 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины. Стартовый лист

10. Катержина Янатова (Чехия).
20. Лотта Уднес Венг (Норвегия).
21. Маргрете Бергане (Норвегия).
22. Криста Пярмякоски (Финляндия).
24. Хейди Венг (Норвегия).
28. Рози Бреннан (США).
29. Кертту Нисканен (Финляндия).
30. Эбба Андерссон (Швеция).
32. Йонна Сундлинг (Швеция).
42. Джессика Диггинс (США).
49. Виктория Карль (Германия).
51. Майя Дальквист (Швеция).
54. Линн Сван (Швеция, лидер зачёта многодневки).

Данную гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 14:05.

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