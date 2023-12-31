Голберг: Хювяринен, вероятно, одолжил лыжи у Нисканена. Ийво, думаю, грустит дома

Норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Пол Голберг высказался о победе финна Пертту Хювяринена в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

«Пертту, вероятно, в этот раз одолжил лыжи у Нисканена. Ийво, думаю, сейчас сидит дома и грустит, что не смог приехать сюда и соревноваться. С другой стороны, на пьедестале почёта снова два норвежца, так что результат вполне удовлетворительный», — приводит слова спортсмена NRK.

Напомним, Ийво Нисканен принял решение пропустить турнир по состоянию здоровья.

«Тур де Ски». Первый этап, Тоблах

Мужчины. Классическая разделка, 10 км

1. Пертту Хювяринен (Финляндия) — 23:08,6.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +16,2 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +17,2.