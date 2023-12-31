Хювяринен: тренер кричал, что я борюсь за победу. Я подумал, что могу выиграть сегодня

Финский лыжник Пертту Хювяринен высказался о своей победе в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия).

«По ходу дистанции тренер кричал, что я борюсь за победу или место на пьедестале. Когда мой средний ход стал достаточно высоким, я подумал, что могу выиграть сегодня. И это случилось.

Начало сезона вызывало у меня только злость, оно не было удачным. Сейчас настроение явно стало лучше, вне зависимости от результатов. Команде удалось отлично выступить на лыжне.

Лыжи Нисканена? Я не беру чужие лыжи почти никогда. За исключением случаев, когда рядом Ристоматти Хакола.

Бутылка шампанского как приз? Я попробовал немного, но в основном всё потратил, когда её открывал. У него приятный вкус. Но только игристое вино сил не придаст, надо поесть», — приводит слова Хювяринена Iltalehti.