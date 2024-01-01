Виктория Карль: не знала, в какой форме буду после Рождества

Немецкая лыжница Виктория Карль, которая в воскресенье, 31 декабря, стала второй в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия), высказалась о своём выступлении в гонке.

«Я не знала, в какой форме буду после Рождества. Плохое выступление в прологе спринта меня удивило, но в разделке всё уже было в порядке. Последние метры дистанции были немного тяжёлыми, однако благодаря поддержке тренеров мне удалось собрать последние запасы сил», — приводит слова Карль портал sportschau.de.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 25.48,0.

2. Виктория Карль (Германия) — отставание 6,7 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +10,7.