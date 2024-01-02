Организаторы ЧМ-2025 в Тронхейме намерены получить права на продажу алкоголя на турнире

Организаторы чемпионата мира — 2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия) намерены добиваться возможности продавать алкоголь во время соревнований.

«Речь идёт о создании на стадионе атмосферы единения, где у зрителей будет возможность насладиться алкоголем, едой и спортом», — приводит слова представителя оргкомитета Трульса Турвика Adressa.

По норвежским законам, продажа алкогольных напитков на спортивных мероприятиях запрещена, однако организаторы чемпионата мира рассчитывают получить разрешение коммуны Тронхейма.

Инициатива оргкомитета соревнований подверглась критике со стороны норвежских спортсменов.

«Я очень скептически отношусь к этому. В Холменколлене обычно много пьяных людей, поэтому я отношусь критически к культуре употребления алкоголя у норвежцев. Вижу, что это неплохо работает в Европе, но относительно норвежцев у меня есть сомнения», — отметила прыгунья на лыжах с трамплина Силье Опсет.