Экс-тренер сборной России Крамер раскритиковал FIS за нарушение правил на «Тур де Ски»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта (FIS), которая приняла решение не исключать спортсменов, вышедших из рамок максимального времени во время квалификации «Тур Де Ски». В число данных спортсменов входил победитель спринтерской гонки свободным стилем Люка Шанава.

«Я не понимаю этого решения, не было никаких мотивов для изменения правил. Даже если намерения не таковы, всем кажется, что это сделано для Шанава. Давайте будем честны, я ценю его и он очень большой спортсмен, но есть правила и они одинаковы для всех. Нам стоит их соблюдать. Если мотивы для изменения указаны в FIS, то они должны были сообщить об этом раньше», — приводит слова Крамера Fondo Italia.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал 30 декабря в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.