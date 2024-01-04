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Джессика Диггинс упала во время гонки преследования на этапе «Тур де Ски»

Джессика Диггинс упала во время гонки преследования на этапе «Тур де Ски»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона-2020/2021 американская лыжница Джессика Диггинс упала во время гонки преследования на 20 км классическим стилем на втором этапе престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).

Спортсменка двигалась по лыжне за шведками Линн Сван, Майей Дальквист и Йоханной Хагстрём, после чего внезапно упала. Вероятно, из-за сильного снегопада в Давосе лыжи американки зарылись в снегу, она споткнулась, и это привело к падению. Диггинс вскоре поднялась на ноги и продолжила гонку.

Сегодня, 4 января, пройдёт мужская гонка преследования на 20 км классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Давосе. Начало соревнований — в 15:00 мск. Напомним, лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится 7 января.

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