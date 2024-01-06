Вальнес выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Амундсен — вне топ-3

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Норвежский лыжник Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира, выиграл масс-старт классическим стилем, проходивший в рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Вторым стал швед Вильям Порома, проигравший Вальнесу 0,9 секунды, замкнул тройку лидеров швейцарец Сириль Фендрих, уступивший победителю гонки 1,1 секунды.

Лидер общего зачёта Кубка мира и общего зачёта многодневки норвежец Харальд Эстберг Амундсен стал только шестым. Он проиграл Эрику Вальнесу 7,9 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап, Валь-ди-Фьемме

Мужчины. Масс-старт, классический стиль. 15 км

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 50:50,6.

2. Вильям Порома (Швеция) + 0,9 секунды.

3. Сириль Фендрих (Швейцария) + 1,1.