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Вальнес выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Амундсен — вне топ-3

Вальнес выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Амундсен — вне топ-3
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира, выиграл масс-старт классическим стилем, проходивший в рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Вторым стал швед Вильям Порома, проигравший Вальнесу 0,9 секунды, замкнул тройку лидеров швейцарец Сириль Фендрих, уступивший победителю гонки 1,1 секунды.

Лидер общего зачёта Кубка мира и общего зачёта многодневки норвежец Харальд Эстберг Амундсен стал только шестым. Он проиграл Эрику Вальнесу 7,9 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап, Валь-ди-Фьемме
Мужчины. Масс-старт, классический стиль. 15 км

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 50:50,6.
2. Вильям Порома (Швеция) + 0,9 секунды.
3. Сириль Фендрих (Швейцария) + 1,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
06 января 2024, суббота. 17:25 МСК
Окончено
1
Эрик Вальнес
Норвегия
50:50.6
2
Вильям Порома
Швеция
+0.9
3
Сириль Фендрих
Швейцария
+1.1
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