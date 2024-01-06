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Японец Рёю Кобаяси выиграл «Турне четырёх трамплинов» в третий раз в карьере

Японец Рёю Кобаяси выиграл «Турне четырёх трамплинов» в третий раз в карьере
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Сегодня, 6 января, завершился турнир «Турне четырёх трамплинов». В общем зачёте соревнований победу одержал японец Рёю Кобаяси, олимпийский чемпион 2022 года, который победил на этом турнире в третий раз в карьере: ранее он выигрывал золото в 2019 и 2022 годах.

Японский прыгун сравнялся по количеству побед на «Турне четырёх трамплинов» с Хельмутом Рекнагелем (ГДР), Бьёрном Вирколой (Норвегия) и Камилем Стохом (Польша). Больше побед только у немца Йенса Вайсфлога (4) и финна Янне Ахонена (5).

Отметим, что на четвёртом, заключительном, этапе турнира Рёю Кобаяси стал вторым: он получил за две попытки 287,6 балла, прыгнув 137 м и 139,0 м соответственно. Лучше смог выступить только австриец Штефан Крафт, который набрал 288,9 балла (136,5 м + 140,0 м).

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