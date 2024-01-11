Бьорген: если Йохауг решит выступить на ЧМ-2025, она будет бороться за золото

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о возможном возвращении соотечественницы Терезе Йохауг на соревнования.

«Я не знаю, будет ли Терезе выступать на чемпионате мира в Тронхейме. Мы проводим много времени вместе, но она сама говорит, что пока точно не знает. Думаю, если она действительно этого захочет, она может очень хорошо выступить на турнире. Йохауг всё ещё в хорошей форме, и я не думаю, что ей нужно много тренировок, чтобы вернуться на очень высокий уровень. Посмотрим. Самое главное, чтобы она была мотивирована. Если Терезе решит выступить на чемпионате мира, она будет бороться за золото», — приводит слова Бьорген Fondo Italia.

Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022, а в мае 2023 года лыжница стала мамой. При этом норвежка допустила возможность возвращения на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия).