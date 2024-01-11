Мальцев: 47 секунд выигрыша Большунова — много, но он на пять голов выше

Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал выступление в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России в Мирном (Казань). Спортсмен занял второе место, победу одержал лыжник Александр Большунов.

«Я доволен гонкой, самочувствием. Приходит тот максимальный пульс, который должен быть. 47 секунд выигрыша Большунова – много, но остальные ещё дальше. Состояние хорошее, могу бороться, но Александр на пять голов выше. Не было бы его – можно побеждать», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.46,5

2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 46,9 секунды.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +53,1.