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Мальцев: 47 секунд выигрыша Большунова — много, но он на пять голов выше

Мальцев: 47 секунд выигрыша Большунова — много, но он на пять голов выше
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Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал выступление в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России в Мирном (Казань). Спортсмен занял второе место, победу одержал лыжник Александр Большунов.

«Я доволен гонкой, самочувствием. Приходит тот максимальный пульс, который должен быть. 47 секунд выигрыша Большунова – много, но остальные ещё дальше. Состояние хорошее, могу бороться, но Александр на пять голов выше. Не было бы его – можно побеждать», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.46,5
2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 46,9 секунды.
3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +53,1.

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