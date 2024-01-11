Коростелёв: Большунова нельзя ждать, если хочешь чего-то добиться. Надо от него убегать

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Спортсмен занял третье место.

«Тяжёлая трасса, тяжёлая погода. Не ожидал, что пойдёт снег. Весь перепад высот сосредоточен на первой половине круга, я старался на подъёмах чуть отпускать, а на равнине работать, но как-то так получилось, что Артём Мальцев тоже не умер (смеётся). Думал, что получится его подобрать, но нет, чему я очень удивился. Большунова увидел, когда услышал буран на последнем подъёме, понял, что он где-то рядом. Как сказала мама, я ещё зелёный человек, нужно ещё расти до красной и жёлтой майки.

Меня вели по второму месту, про Ваню Горбунова пропускал мимо ушей или не слышал информацию. На Сашу Большунова нельзя рассчитывать – нельзя его ждать, если ты хочешь чего-то добиться. Надо от него убегать. Как сокращать эту пропасть? Догонять лучшего в мире всегда проще, чем самому убегать. Есть куда двигаться», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».