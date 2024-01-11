«Главным было не замёрзнуть». Большунов — о победе в коньковой разделке на Кубке России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов высказался о победе в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Эта победа стала для Большунова 13-й подряд в нынешнем сезоне.

«Каждая гонка – с чистого листа. Я не считаю гонки, хотя все это делают. Выиграл – хорошо. В принципе, всё по прогнозу было в плане снега. Большие порывы ветра, свежий снег. На разминке даже замёрз немного, пришлось одеться теплее и вновь вернуться на трассу. Сегодня главным было не замёрзнуть. Каждый раз тяжело уезжать из дома, от семьи, от ребёнка, борща жены. Но две тарелки навернул и всё-таки поехал», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».