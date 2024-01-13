Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Червоткин не вышел в полуфинал спринта из-за падения соперника

Червоткин не вышел в полуфинал спринта из-за падения соперника
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Алексей Червоткин не смог выйти в полуфинальную стадию спринта классическим стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024 из-за инцидента на трассе.

Во время четвертьфинального забега Червоткин, совершая подъём, наступил на лыжу спортсмена из Санкт-Петербурга Андрея Краснова, в результате чего Краснов упал и схватил Червоткина за лыжу, мешая тому продолжить гонку.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

В итоге оба лыжника не смогли преодолеть стадию 1/4 финала. Алексей Червоткин завершил забег на четвёртом месте, Андрей Краснов финишировал пятым. Напрямую в полуфинал вышли Владислав Осипов и Сергей Ардашев, представляющие Республику Татарстан.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android