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Кубок России, общий зачёт: мужчины, положение после спринта на этапе в Мирном

Кубок России, общий зачёт: мужчины, положение после спринта на этапе в Мирном
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Сегодня, 13 января, в Мирном в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл мужской спринт классическим стилем. В нём победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, для которого она стала 14-й подряд на турнире.

По итогам спринта спортсмен упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка России: от ближайшего преследователя, Савелия Коростелёва, Большунова отделяет 214 очков.

Кубок России. Общий зачёт, мужчины
После спринта на пятом этапе в Мирном

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 743 очка.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 529.
3. Сергей Ардашев (Татарстан) — 522.
4. Илья Семиков (Коми) — 436.
5. Иван Горбунов (Татарстан) — 408.
6. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 393.
7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 389.
8. Илья Порошкин (Коми) — 308.
9. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 292.
10. Егор Митрошин (Москва) — 241.

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