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Кубок России, общий зачёт: мужчины, положение после спринта на этапе в Мирном

Сегодня, 13 января, в Мирном в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл мужской спринт классическим стилем. В нём победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, для которого она стала 14-й подряд на турнире.

По итогам спринта спортсмен упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка России: от ближайшего преследователя, Савелия Коростелёва, Большунова отделяет 214 очков.

Кубок России. Общий зачёт, мужчины

После спринта на пятом этапе в Мирном

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 743 очка.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 529.

3. Сергей Ардашев (Татарстан) — 522.

4. Илья Семиков (Коми) — 436.

5. Иван Горбунов (Татарстан) — 408.

6. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 393.

7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 389.

8. Илья Порошкин (Коми) — 308.

9. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 292.

10. Егор Митрошин (Москва) — 241.