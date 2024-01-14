Юрий Бородавко рассказал, какой совет дал Артёму Мальцеву перед стартом гонки

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении Артёма Мальцева в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Мирном. Спортсмен занял третье место.

«С Артёмом разговаривали перед стартом, он жаловался, что нет идеального состояния. Я ему посоветовал: «Ты должен дёрнуться один раз, но на все деньги». Что он в итоге и сделал. Даже буквально за 200 м до финиша он ещё не пытался рваться вперёд, поскольку был уверен, что на финишной прямой обойдёт Илью Семикова, что Артём и сделал», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний Савелий Коростелёв.