Кубок России, общий зачёт, мужчины: Большунов лидирует с отрывом в 210 очков

Сегодня, 14 января, в Мирном, Республика Татарстан, завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка России, в котором трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов лидирует с отрывом в 210 очков над ближайшим соперником Савелием Коростелёвым.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
После этапа в Мирном
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 803 очка.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 593.
3. Сергей Ардашев (Татарстан) — 572.
4. Илья Семиков (Коми) — 496.
5. Артём Мальцев (Тюменская область) — 449.
6. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 438.
7. Иван Горбунов (Татарстан) — 408.
8. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 329.
8. Илья Порошкин (Коми) — те же очки.
10. Денис Спицов (Тюменская область) — 248.