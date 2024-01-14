Кубок России, общий зачёт, мужчины: Большунов лидирует с отрывом в 210 очков

Сегодня, 14 января, в Мирном, Республика Татарстан, завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка России, в котором трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов лидирует с отрывом в 210 очков над ближайшим соперником Савелием Коростелёвым.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

После этапа в Мирном

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 803 очка.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 593.

3. Сергей Ардашев (Татарстан) — 572.

4. Илья Семиков (Коми) — 496.

5. Артём Мальцев (Тюменская область) — 449.

6. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 438.

7. Иван Горбунов (Татарстан) — 408.

8. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 329.

8. Илья Порошкин (Коми) — те же очки.

10. Денис Спицов (Тюменская область) — 248.