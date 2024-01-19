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Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько спринт на 1,5 км, где смотреть

Сегодня, 19 января, начинается восьмой этап Кубка мира сезона 2023-2024 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия). Соревновательный день откроется женским спринтом классическим стилем.

Гонка начнётся в 14:50 мск. Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире на канале «Матч Арена».

Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф, Германия

Женщины, спринт, классический стиль

Старт-лист

1. Юханна Матинтало (Финляндия).

2. Виктория Карль (Германия).

4. Майя Дальквист (Швеция).

5. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия).

6. Джулия Керн (США).

8. Эмма Рибом (Швеция).

10. Матильде Мюрвольд (Норвегия).

28. Джессика Диггинс (США).

На данный момент в личном зачёте лидирует американка Джессика Диггинс.