Мальцев одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем на чемпионате войск нацгвардии РФ

Сегодня, 19 января, в Сыктывкаре прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем в рамках чемпионата войск национальной гвардии России. Лучшим в этой гонке стал серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в эстафете российский лыжник Артём Мальцев. Второе место занял Денис Спицов, отставший от лидера на 30,8 секунды. Третьим стал Евгений Семяшкин.

Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии России, Сыктывкар.

15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Артём Мальцев — 34.50,2.

2. Денис Спицов — отставание 30,8 секунды.

3. Евгений Семяшкин +46,6.

4. Евгений Белов +47,9.

5. Максим Зубцов +1.08,6.

6. Илья Порошкин +1.14,8.

7. Артём Николаев +1.31,3.

8. Александр Гребенько +1.34,1.

9. Алексей Виценко +1.36,1.

10. Павел Соловьёв +1.48,3.